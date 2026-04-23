Хороший день: Зеленский о выделении кредита в 90 млрд евро

"Хороший день": Зеленский прокомментировал выделение Евросоюзом кредита в 90 млрд евро для Украины.



Глава государства поблагодарил президента Евросовета Кошти и главу Еврокомиссии фон дер Ляйен за пакет поддержки и добавил, что стороны будут работать для того, чтобы средства поступили как можно быстрее.

Это, конечно, усилит нашу армию, украинские силы, позволит нам наращивать производство ПВО и больше работать над защитой энергосистемы к зиме.

Зеленский также отметил, что Украина и ЕС продолжат работу над тем, чтобы подтолкнуть РФ к настоящей дипломатии и окончанию войны.

