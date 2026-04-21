Разблокирование 90 млрд: Зеленский поговорил с лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Во вторник, 21 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны, в частности, обсудили разблокирование финансового пакета помощи на 90 миллиардов евро. Во время общения Антониу Кошта отметил договоренности по безопасности со странами Ближнего Востока.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского во вторник, 21 апреля.

Зеленский провел разговор с Антониу Коштой

Украина и Европейский Союз продолжают работу над разблокированием масштабного пакета финансовой помощи объемом 90 млрд евро. Вопрос стал ключевой темой разговора президента Владимира Зеленского с главой Европейского совета Антониу Коштой. Также стороны договорились в ближайшее время продолжить обсуждение во время личной встречи.

Как сообщил президент, во время разговора речь шла о выполнении Украиной всех требований, которые были поставлены Европейским Союзом для принятия решения о финансировании. Зеленский отметил, что Киев уже реализовал необходимые шаги с украинской стороны.

Отдельно Антониу Кошта отметил договоренности по безопасности Украины со странами Ближнего Востока и региона Залива. Речь идет о развитии инициативы Drone Deal, которая предусматривает использование украинских технологий в сфере защиты жизни.

Зеленский подчеркнул, что такая система обороны является уникальной и уже вызывает интерес у европейских партнеров. Украина уже начала сотрудничество в этом направлении с отдельными странами ЕС.

Стороны согласились, что дальнейшее взаимодействие должно быть направлено на усиление единства и безопасности Европы в условиях войны.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский провел разговор с Урсулой фон дер Ляйен

Во вторник, 21 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны говорили о разблокировании 90 млрд евро.

"Говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Прежде всего о разблокировании пакета поддержки на 90 млрд евро. Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны", — проинформировал украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что Украина может в ближайшие дни получить доступ к финансированию от Европейского Союза объемом 90 млрд евро. Это станет возможным после выполнения необходимых условий. Параллельно ЕС готовит еще один масштабный пакет помощи, в частности для оборонных нужд.

Новини.LIVE писали, что Европейский Союз завершил основные процедуры для предоставления Украине кредита на 90 млрд евро. Окончательное решение ожидается 22 апреля после утверждения послами ЕС технической поправки к бюджету. После этого финансирование для Украины официально разблокируют.