Посол ЕС: Украина может получить 90 млрд в ближайшие дни

Срочная новость

Кредит в 90 млрд от ЕС Украина может получить уже в ближайшие дни, - посол ЕС



Об этом она сказала во время подписания кредитного соглашения между Европейским фондом для Юго-Восточной Европы и Укрэксимбанком, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Я думаю, это вопрос ближайших нескольких дней. Это откроет нам доступ к 90 миллиардам, когда газопровод заработает.

По словам посолки, на этой неделе в Украине также работает большая миссия ЕС, которая обсуждает детали по еще 60 млрд евро на военные нужды.

Новость дополняется...