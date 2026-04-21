Посол ЄС: Україна може отримати 90 млрд найближчими днями

Амбасадорка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Україна може вже найближчим часом отримати значну фінансову підтримку від Європейського Союзу. Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, який стане доступним після виконання низки умов. Водночас ЄС паралельно працює над ще більшим пакетом допомоги, зокрема для оборонних потреб.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час підписання кредитної угоди між Європейським фондом для Південно-Східної Європи та Укрексімбанком, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

України отримає 90 млрд від ЄС найближчими днями

За словами пані посла, рішення щодо надання коштів уже перебуває на фінальній стадії, і Україна може отримати доступ до фінансування найближчим часом. Вона також пояснила, що це пов’язано із запуском відповідної інфраструктури.

"Я думаю, це питання найближчих кількох днів. Це відкриє нам доступ до 90 мільярдів, коли газопровід запрацює", — сказала Катаріна Матернова .

Крім того, вона додала, що наразі в Україні працює велика місія Європейського Союзу. Її представники ведуть переговори щодо ще одного масштабного пакета підтримки.

Зокрема, йдеться про можливість виділення додаткових 60 млрд євро, які можуть бути спрямовані на військові потреби України. Таким чином, ЄС продовжує посилювати як фінансову, так і безпекову підтримку України на тлі повномасштабної війни.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз завершив ключові процедури для надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Остаточне рішення очікується 22 квітня, коли посли ЄС мають затвердити останню технічну поправку до бюджету. Після цього фінансування для України буде офіційно розблоковано.

Новини.LIVE писали, що Україна отримає від ЄС 90 млрд євро, однак більша частина цих коштів не надійде безпосередньо до держбюджету. Близько 60% фінансування спрямують на оборону та військово-технічні потреби, тоді як на соціальні виплати передбачено лише 30%. Відтак цей кредит не зможе повністю покрити потреби країни у соціальній сфері.