Розблокування 90 млрд: Зеленський поговорив з лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський.

У вівторок, 21 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони, зокрема, обговорили розблокування фінансового пакета допомоги на 90 мільярдів євро. Під час спілкування Антоніу Кошта відзначив безпекові домовленості з країнами Близького Сходу.

Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою

Україна та Європейський Союз продовжують роботу над розблокуванням масштабного пакета фінансової допомоги обсягом 90 млрд євро. Питання стало ключовою темою розмови президента Володимира Зеленського з главою Європейської ради Антоніу Коштою. Також сторони домовилися найближчим часом продовжити обговорення під час особистої зустрічі.

Як повідомив президент, під час розмови йшлося про виконання Україною всіх вимог, які були поставлені Європейським Союзом для ухвалення рішення щодо фінансування. Зеленський наголосив, що Київ уже реалізував необхідні кроки з українського боку.

Окремо Антоніу Кошта відзначив безпекові домовленості України з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Йдеться про розвиток ініціативи Drone Deal, яка передбачає використання українських технологій у сфері захисту життя.

Читайте також:

Зеленський підкреслив, що така система оборони є унікальною та вже викликає інтерес у європейських партнерів. Україна вже почала співпрацю в цьому напрямку з окремими країнами ЄС.

Сторони погодилися, що подальша взаємодія має бути спрямована на посилення єдності та безпеки Європи в умовах війни.

Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

У вівторок, 21 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони говорили про розблокування 90 млрд євро.

"Говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Передусім про розблокування пакета підтримки на 90 млрд євро. Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені", — поінформував український лідер.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що Україна може найближчими днями отримати доступ до фінансування від Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро. Це стане можливим після виконання необхідних умов. Паралельно ЄС готує ще один масштабний пакет допомоги, зокрема для оборонних потреб.

Новини.LIVE писали, що Європейський Союз завершив основні процедури для надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Остаточне рішення очікується 22 квітня після затвердження послами ЄС технічної поправки до бюджету. Після цього фінансування для України офіційно розблокують.