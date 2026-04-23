Хороший день: Зеленський про виділення кредиту у 90 млрд євро

"Хороший день": Зеленський прокоментував виділення Євросоюзом кредиту у 90 млрд євро для України.



Глава держави подякував президенту Євроради Кошті та главі Єврокомісії фон дер Ляйєн за пакет підтримки та додав, що сторони працюватимуть для того, щоб кошти надійшли якнайшвидше.

Це, звісно, посилить нашу армію, українські сили, дозволить нам нарощувати виробництво ППО та більше працювати над захистом енергосистеми до зими.

Зеленський також наголосив, що Україна та ЄС продовжать роботу над тим, щоб підштовхнути РФ до справжньої дипломатії та закінчення війни.

