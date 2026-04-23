Очікується наприкінці травня: Зеленський про перший транш із 90 млрд

Термінова новина

Перший транш із пакета ЄС на €90 млрд Україна очікує вже наприкінці травня — на початку червня, — Зеленський

Президент заявив, що розблокування допомоги від Євросоюзу є пріоритетом для України.

Перший транш, на який ми розраховуємо, ми будемо наближати, як ми зможемо, як можна швидше, щоб ми до кінця травня, початку червня отримали гроші.

За його словами, кошти планують спрямувати насамперед на підтримку армії, соціальні потреби та розвиток оборонного виробництва — зокрема дронів і систем РЕБ.

Новина доповнюється...