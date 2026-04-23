Ожидается в конце мая: Зеленский о первом транше из 90 млрд

Срочная новость

Первый транш из пакета ЕС на €90 млрд Украина ожидает уже в конце мая - начале июня, - Зеленский

Президент заявил, что разблокирование помощи от Евросоюза является приоритетом для Украины.

Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать, как мы сможем, как можно быстрее, чтобы мы до конца мая, начала июня получили деньги.

По его словам, средства планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства - в частности дронов и систем РЭБ.

Новость дополняется...