Головна Новини дня Зеленський висловився про санкції проти Росії під час перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 10:16
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Будь-яка пауза у бойових діях є позитивним кроком, якщо вона дозволяє уникнути смертей, вважає Володимир Зеленський. Попри складну геополітичну гру та ризики для санкційної політики, український лідер висловив підтримку перемир'ю на Близькому Сході, наголосивши, що навіть тимчасове затишшя є кращим за безперервну втрату людей.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю CNN, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився щодо ситуації на Близькому Сході

Глава держави визнав, що паузи у війнах можуть нести певні ризики, зокрема в контексті санкційного режиму проти Росії, проте гуманітарний аспект має переважати політичні побоювання.

"Я вважаю, що будь-яка пауза у війні — це добре, адже так ти не втрачаєш людей. Я не знаю, скільки Росія отримує від послаблення санкцій, і це викликає занепокоєння, але найбільший виклик — це втрата людей. Якщо можна врятувати життя, це завжди чудово", — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що станом на сьогодні пауза в бойових діях є необхідним мінімумом, який дозволить виграти час для пошуку дипломатичних шляхів виходу з кризи.

Читайте також:

"Тому ми підтримуємо припинення вогню. Звісно, тривалий мир – це найкращий спосіб закінчити війну, але, якщо на даний момент це неможливо, будь-яка пауза — це чудово", — резюмував очільник держави.

Новини.LIVE писали, що Водночас Зеленський заявляв про ризики жорсткої нестачі засобів ППО через постійні російські атаки. Водночас Україна шукає рішення, як зміцнити захист.

Тим часом ситуація на Близькому Сході загострюється. Нещодавно, 22 квітня, Дональд Трамп заявив, що США продовжить перемир'я з Іраном, але Ормузька протока буде й надалі заблокованою.

Володимир Зеленський Іран санкції перемир'я
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
