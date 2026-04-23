Зеленский высказался о санкциях против России во время перемирия

Любая пауза в боевых действиях является положительным шагом, если она позволяет избежать смертей, считает Владимир Зеленский. Несмотря на сложную геополитическую игру и риски для санкционной политики, украинский лидер выразил поддержку перемирию на Ближнем Востоке, подчеркнув, что даже временное затишье лучше непрерывной потери людей.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью CNN, передает Новини.LIVE.

Глава государства признал, что паузы в войнах могут нести определенные риски, в частности в контексте санкционного режима против России, однако гуманитарный аспект должен преобладать над политическими опасениями.

"Я считаю, что любая пауза в войне — это хорошо, ведь так ты не теряешь людей. Я не знаю, сколько Россия получает от ослабления санкций, и это вызывает беспокойство, но самый большой вызов — это потеря людей. Если можно спасти жизнь, это всегда прекрасно", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что на сегодня пауза в боевых действиях является необходимым минимумом, который позволит выиграть время для поиска дипломатических путей выхода из кризиса.

"Поэтому мы поддерживаем прекращение огня. Конечно, длительный мир - это лучший способ закончить войну, но, если на данный момент это невозможно, любая пауза — это прекрасно", — резюмировал глава государства.

Новини.LIVE писали, что в то же время Зеленский заявлял о рисках жесткой нехватки средств ПВО из-за постоянных российских атак. В то же время Украина ищет решение, как укрепить защиту.

Тем временем ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Недавно, 22 апреля, Дональд Трамп заявил, что США продолжит перемирие с Ираном, но Ормузский пролив будет и в дальнейшем заблокирован.