Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский высказался о санкциях против России во время перемирия

Зеленский высказался о санкциях против России во время перемирия

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 10:16
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Любая пауза в боевых действиях является положительным шагом, если она позволяет избежать смертей, считает Владимир Зеленский. Несмотря на сложную геополитическую игру и риски для санкционной политики, украинский лидер выразил поддержку перемирию на Ближнем Востоке, подчеркнув, что даже временное затишье лучше непрерывной потери людей.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью CNN, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался относительно ситуации на Ближнем Востоке

Глава государства признал, что паузы в войнах могут нести определенные риски, в частности в контексте санкционного режима против России, однако гуманитарный аспект должен преобладать над политическими опасениями.

"Я считаю, что любая пауза в войне — это хорошо, ведь так ты не теряешь людей. Я не знаю, сколько Россия получает от ослабления санкций, и это вызывает беспокойство, но самый большой вызов — это потеря людей. Если можно спасти жизнь, это всегда прекрасно", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что на сегодня пауза в боевых действиях является необходимым минимумом, который позволит выиграть время для поиска дипломатических путей выхода из кризиса.

Читайте также:

"Поэтому мы поддерживаем прекращение огня. Конечно, длительный мир - это лучший способ закончить войну, но, если на данный момент это невозможно, любая пауза — это прекрасно", — резюмировал глава государства.

Новини.LIVE писали, что в то же время Зеленский заявлял о рисках жесткой нехватки средств ПВО из-за постоянных российских атак. В то же время Украина ищет решение, как укрепить защиту.

Тем временем ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Недавно, 22 апреля, Дональд Трамп заявил, что США продолжит перемирие с Ираном, но Ормузский пролив будет и в дальнейшем заблокирован.

Владимир Зеленский Иран санкции перемирие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации