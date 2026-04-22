Трамп раптово продовжив перемир'я з Іраном

Трамп раптово продовжив перемир'я з Іраном

Дата публікації: 22 квітня 2026 02:23
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив продовжити режим припинення вогню з Іраном. При цьому блокада Ормузької протоки з боку США теж продовжиться.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Чому Трамп продовжив перемир'я з Іраном

За словами Трампа, фельдмаршал Асім Мунір і прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросили США призупинити атаки на Іран доти, доки лідери і представники цієї країни не вироблять єдину пропозицію (мається на увазі, іранську пропозицію для переговорів). Прохання нібито виникло "з огляду на серйозний розкол в іранському уряді".

На цьому тлі американський лідер вирішив продовжити перемир'я, поки Іран не надасть своє бачення.

"Я доручив нашим військовим продовжувати блокаду і в усіх інших відношеннях залишатися в готовності та дієздатними, і, отже, продовжу припинення вогню доти, доки не буде представлено їхню пропозицію і не завершаться переговори", — написав Трамп.

Додамо, що цього понеділка-вівторка (20-21 квітня) мав відбутися другий раунд переговорів між США та Іраном у Пакистані. Однак зустріч за підсумком було зірвано, і причиною тому досі залишається різна позиція сторін. Судячи з публікацій у медіа та заяв, ключовим питанням є ядерна програма Тегерана. До слова, цієї ночі перемир'я між США та Іраном уже спливало, але, як ми вже зазначили вище, Трамп його продовжив.

Як повідомляло Новини.LIVE, у п'ятницю 17 квітня Дональд Трамп зробив багато заяв стосовно Ірану. Він привітав і відкриття Ормузької протоки з боку Ірану, і що Іран погодився на все, і говорив про ймовірну зустріч на вихідних, і навітьочікував, що мирна угода в ці день-два нарешті буде укладена.

Проте вже з вечора суботи, 18 квітня, Іран знову закрив Ормузьку протоку, бо США попри попри начебто "успішний діалог" через посередників - продовжували блокаду Ормузької протоки, а конкретно - іранських портів та суден пов'язаних з Іраном.

США Іран Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
