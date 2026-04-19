Іран обстрілює судна в Ормузькій протоці: Трамп пригрозив Тегерану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Американський лідер Дональд Трамп відреагував на те, що Іран вирішив відкрити вогонь в Ормузькій протоці. За його словами, це грубе порушення угоди. Він пригрозив Ірану знищити кожну електростанцію та міст.

Про це Дональд Трамп повідомив у TrurhSocial у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.

Реакція Трампа на порушення припинення вогню в Ормузькій протоці

Лідер США наголосив, що багато пострілів Ірану були спрямовані на французький корабель та вантажне судно з Великої Британії.

"Це було не дуже приємно, чи не так? Мої представники вирушають до Ісламабаду, Пакистан — вони будуть там завтра ввечері для проведення переговорів. Іран нещодавно оголосив, що закриває протоку, що дивно, оскільки наша блокада вже її закрила. Вони допомагають нам, навіть не знаючи про це, і саме вони втрачають через закритий прохід 500 мільйонів доларів на день!" — заявив Трамп.

За його словами, Штати нічого не втрачають. Він закликав Тегеран погодитися на мирну угоду, яку пропонує Вашингтон. В іншому випадку він пригрозив завдати ударів по інфраструктурі Ірану.

"Якщо ні, Сполучені Штати збираються вибити кожну окрему електростанцію, і кожен окремий міст в Ірані. Більше ніякого пана добряка!" — додав Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Що передувало

Напередодні Reuters писало, що Іран почав обстрілювати судна в Ормузькій протоці. Щонайменше йдеться про два торговельні кораблі.

Тегеран відкрив вогонь після заяв про відновлення жорсткого військового контролю над акваторією.

За інформацією джерел, іранські військові додатково поінформували судна про запроваджені обмеження на рух.

Як писали Новини.LIVE, Корпус вартових Ісламської революції оголосив про закриття судноплавства в Ормузькій протоці та попередив про жорсткі дії у разі порушення. Обмеження стосуються всіх суден, що прямують до портів, пов’язаних з "ізраїльсько-американським альянсом".

А 18 квітня Трамп наголошував, що очікує на досягнення угоди з Іраном найближчим часом. Крім того, планується зустріч сторін.

Також 17 квітня у США та Ірані підтвердили розблокування Ормузької протоки, внаслідок чого ціни на нафту та природний газ різко змінилися в Європі.