Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня КВІР заявив про перекриття Ормузької протоки

КВІР заявив про перекриття Ормузької протоки

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 02:53
Ормузька протока. Фото: BBC

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) закрив морський рух Ормузькою протокою. На кораблі, які порушать заборону, чекатиме жорстоке реагування. Під забороною прохід усіх суден, які прямують до портів, що мають відношення до "ізраїльсько-американського альянсу".

Про це з посиланням на заяву управління зі зв’язків з громадськістю Корпусу вартових Ісламської революції повідомив телеканал TRT Haber, передає Новини.LIVE.

Закриття Ормузької протоки 

"Жодні судна не повинні залишати якірні стоянки в Перській затоці та Оманському морі, а наближення до Ормузької протоки розглядатиметься як співпраця з ворогом і порушення заборони — такі судна будуть уражені", — йдеться в заяві.

Уранці 18 квітня три контейнерних судна з різних країн намагалися пройти протоку через дозволені коридори, але після втручання та попередження ВМС КВІР були змушені змінити курс і повернутися.

Також у КВІР наголосили, що твердження адміністрацїі США про відкриту Ормузьку протоку не відповідають дійсності — протока фактична закрита.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі повідомляв про розблокування Ормузької протоки. Відкриття водного шляху призвело до зниження вартості нафти. Крім того, подешевшав природний газ.

Також Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента писав про заяву Володимира Зеленського щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Президент України вважає, що рішення щодо Ормузу вплине на світову безпеку. Крім того, він зазначив, що війна в Ірані негативно впливає на ситуацію в Європі.

Іран війна Ормузька протока
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації