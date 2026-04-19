КВІР заявив про перекриття Ормузької протоки

Ормузька протока. Фото: BBC

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) закрив морський рух Ормузькою протокою. На кораблі, які порушать заборону, чекатиме жорстоке реагування. Під забороною прохід усіх суден, які прямують до портів, що мають відношення до "ізраїльсько-американського альянсу".

Про це з посиланням на заяву управління зі зв’язків з громадськістю Корпусу вартових Ісламської революції повідомив телеканал TRT Haber, передає Новини.LIVE.

"Жодні судна не повинні залишати якірні стоянки в Перській затоці та Оманському морі, а наближення до Ормузької протоки розглядатиметься як співпраця з ворогом і порушення заборони — такі судна будуть уражені", — йдеться в заяві.

Уранці 18 квітня три контейнерних судна з різних країн намагалися пройти протоку через дозволені коридори, але після втручання та попередження ВМС КВІР були змушені змінити курс і повернутися.

Також у КВІР наголосили, що твердження адміністрацїі США про відкриту Ормузьку протоку не відповідають дійсності — протока фактична закрита.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі повідомляв про розблокування Ормузької протоки. Відкриття водного шляху призвело до зниження вартості нафти. Крім того, подешевшав природний газ.

Також Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента писав про заяву Володимира Зеленського щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Президент України вважає, що рішення щодо Ормузу вплине на світову безпеку. Крім того, він зазначив, що війна в Ірані негативно впливає на ситуацію в Європі.