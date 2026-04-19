КСИР заявил о перекрытии Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) закрыл морское движение по Ормузскому проливу. Корабли, которые нарушат запрет, будет ждать жестокое реагирование. Под запретом проход всех судов, которые следуют в порты, имеющие отношение к "израильско-американскому альянсу".

Об этом со ссылкой на заявление управления по связям с общественностью Корпуса стражей Исламской революции сообщил телеканал TRT Haber, передает Новини.LIVE.

Закрытие Ормузского пролива

"Никакие суда не должны покидать якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском море, а приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом и нарушение запрета — такие суда будут поражены", — говорится в заявлении.

Утром 18 апреля три контейнерных судна из разных стран пытались пройти пролив через разрешенные коридоры, но после вмешательства и предупреждения ВМС КСИР были вынуждены изменить курс и вернуться.

Также в КСИР отметили, что утверждения администрации США об открытом Ормузском проливе не соответствуют действительности — пролив фактически закрыт.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи сообщал о разблокировании Ормузского пролива. Открытие водного пути привело к снижению стоимости нефти. Кроме того, подешевел природный газ.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента писал о заявлении Владимира Зеленского относительно свободы судоходства в Ормузском проливе. Президент Украины считает, что решение об Ормузе повлияет на мировую безопасность. Кроме того, он отметил, что война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе.