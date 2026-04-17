Зеленский предложил партнерам шаги для защиты Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на онлайн-заседании по свободе судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что решение по Ормузу повлияют на мировую безопасность в целом.

Глава государства подчеркнул, что угрозы в Ормузском проливе нужно убрать так, чтобы это защитило свободу судоходства во всем мире. По словам Зеленского, решения, которые сейчас примут по Ормузу, будут влиять на безопасность в будущем в других регионах.

"Мы должны быть как можно более конкретными и четкими, чтобы через полгода не оказаться в такой же ситуации, как в Газе, где еще многое надо сделать: безопасность там до сих пор в основном нестабильна, восстановление фактически не началось, а многие гуманитарные проблемы остаются нерешенными", — сказал Зеленский.

По его словам, есть задачи безопасности в Ормузском проливе, которые невозможно решить с помощью только политических решений. По меньшей мере нужно определить, что в Ормузе зависит от США, а что от других стран.

"Также важно привлечь страны Ближнего Востока так, чтобы были учтены их общие интересы. Ключевой принцип — после войны безопасность должна усилиться, а не ослабнуть", — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что нужно как можно скорее организовать встречу военных команд. Стоит проработать опыт каждой из сторон и все критические аспекты того, как могла бы работать миссия по безопасности в Ормузе. Зеленский отметил, что Украина уже имеет похожий опыт в Черном море.

"Россия также пыталась заблокировать наше море, и мы имеем опыт сопровождения торговых судов, разминирования, защиты от воздушных атак и общей координации таких операций. Украинцы уже работают в регионе Залива над безопасностью в воздухе. Мы также можем способствовать безопасности на море", — сообщил глава государства.

Зеленский также добавил, что война в Иране имеет негативное влияние на ситуацию в Европе. Как пояснил Президент Украины, США могут ослабить давление на РФ, в то же время Россия не собирается уменьшать количество и жестокость своих атак.

"Итак, Европа должна делать еще более сильные шаги для защиты жизней, прежде всего для противодействия баллистическим угрозам и сохранению давления на Россию. Я благодарен всем странам, которые помогают нам в этом, в частности поставляют средства противовоздушной обороны, поддерживают PURL и ускоряют внутреннее производство", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что основные регионы мира должны больше полагаться на собственные силы. Речь идет, в частности, о Европе, Ближнем Востоке и странах Залива, а также основных регионах Азии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 апреля Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив разблокирован. Иран пообещал открыть его на период перемирия. После новостей об этом резко упала цена на нефть и природный газ в Европе.

Также ранее американский лидер заявил, что ситуация с Ормузским проливом больше не повторится. По словам Трампа, Иран больше никогда не будет блокировать движение судов там.