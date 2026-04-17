Зеленський запропонував партнерам кроки для захисту Ормузької протоки

Президент України Володимир Зеленський виступив на онлайн-засіданні щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Він зазначив, що рішення щодо Ормузу вплинуть на світову безпеку загалом.

Виступ Зеленського на засіданні щодо Ормузької протоки

Глава держави наголосив, що загрози в Ормузькій протоці потрібно прибрати так, аби це захистило свободу судноплавства в усьому світі. За словами Зеленського, рішення, які зараз ухвалять щодо Ормузу, будуть впливати на безпеку в майбутньому у інших регіонах.

"Ми маємо бути якомога конкретнішими й чіткішими, щоб через пів року не опинитися в такій самій ситуації, як у Газі, де ще багато чого треба зробити: безпека там досі здебільшого нестабільна, відновлення фактично не розпочалось, а багато гуманітарних проблем залишаються нерозв'язаними", — сказав Зеленський.

За його словами, є безпекові завдання в Ормузькій протоці, які неможливо вирішити за допомогою лише політичних рішень. Щонайменше потрібно визначити, що в Ормузі залежить від США, а що від інших країн.

"Також важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб були враховані їхні спільні інтереси. Ключовий принцип — після війни безпека має посилитись, а не послабшати", — зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що потрібно якомога швидше організувати зустріч військових команд. Варто опрацювати досвід кожної зі сторін та всі критичні аспекти того, як могла би працювати безпекова місія в Ормузі. Зеленський наголосив, що Україна вже має схожий досвід у Чорному морі.

"Росія також намагалася заблокувати наше море, і ми маємо досвід супроводу торгових суден, розмінування, захисту від повітряних атак та загальної координації таких операцій. Українці вже працюють у регіоні Затоки над безпекою в повітрі. Ми також можемо сприяти безпеці на морі", — повідомив глава держави.

Зеленський також додав, що війна в Ірані має негативний вплив на ситуацію у Європі. Як пояснив Президент України, США можуть послабити тиск на РФ, водночас Росія не збирається зменшувати кількість і жорстокість своїх атак.

"Отже, Європа має робити ще сильніші кроки для захисту життів, насамперед для протидії балістичним загрозам і збереженню тиску на Росію. Я вдячний усім країнам, які допомагають нам у цьому, зокрема постачають засоби протиповітряної оборони, підтримують PURL і прискорюють внутрішнє виробництво", — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що основні регіони світу мають більше покладатися на власні сили. Йдеться, зокрема, про Європу, Близький Схід і країни Затоки, а також основні регіони Азії, Канаду, Австралію та Нову Зеландію.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 квітня Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузьку протоку розблоковано. Іран пообіцяв відкрити її на період перемир'я. Після новин про це різко впала ціна на нафту та природний газ у Європі.

Також раніше американський лідер заявив, що ситуація з Ормузькою протокою більше не повториться. За словами Трампа, Іран більше ніколи не буде блокувати рух суден там.