Зеленський: РФ вкотре пробуватиме втягнути Білорусь у війну

Головком Олександр Сирський доповів главі держави Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та плани ворога. Зокрема, зафіксовано перегрупування сил росіян. Крім того, окупанти можуть знову спробувати втягнути Білорусь у війну в Україні.

Зеленський про загрозу зі сторони Білорусі

Як зазначив Володимир Зеленський, Сирський відзвітував про ситуацію на фронті. Глава держави подякував українським воїнам, які стримують штурми окупантів та зберігають позиції.

"У квітні зафіксовано високий темп знищення окупантів. Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо", — зазначив глава держави.

Він додав, що наразі окупанти намагаються провести перегрупування сил. Ймовірно, таким чином РФ прагне компенсувати дефіцит особового складу.

Читайте також:

"У зв'язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь", — сказав Президент України.

Зеленський дав доручення застерегти керівництво Білорусі від цього та наголосити на тому, що Україна готова захищати свою землю та незалежність.

"Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", — заявив глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на начальника пункту управління безпілотних систем Данила Положухно, на Лиманському напрямку ЗСУ зуміли зупинити штурми росіян. Намагання окупантів прорвати оборону українських військових зайшли в глухий кут.

Також ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про посилення наступу РФ на півдні. За його словами, окупанти там активізували бойові дії. ЗСУ утримують позиції та готуються до подальшої ефективної оборони.