Сирський заявив про посилення російського наступу на півдні

Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення російського угруповання на південному напрямку та активізацію бойових дій. За його словами, українські сили утримують позиції та готуються до подальшої ефективної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву генерала в суботу, 11 квітня.

Сирський відвідав Південний напрямок

Під час робочої поїздки до Південної операційної зони головнокомандувач провів нараду з командуванням військових частин і підрозділів, які виконують бойові завдання.

"Сконцентрували увагу на злагодженні та поліпшенні взаємодії у смугах відповідальності. Скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони", — зазначив він.

Головнокомандувач заслухав доповіді командирів і віддав розпорядження щодо посилення забезпечення підрозділів боєприпасами, безпілотниками та іншими ресурсами.

"Російські окупаційні війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь. Сили оборони України стійко утримують визначені рубежі", — наголосив Сирський.

Він підкреслив, що головна мета українських військових — завдавати противнику максимальних втрат, виснажувати його та звільняти окуповані території.

Повідомлення Олександра Сирського.

Росія зосереджує сили під Гуляйполем

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російське командування визначило пріоритетним Гуляйпільський напрямок. Саме туди окупанти перекидають найбільше підкріплення, надаючи менше уваги обороні на Олександрівському напрямку.

Водночас значного просування на захід від Гуляйполя російським військам досягти не вдається. Українські сили, навпаки, продовжують контратаки та стримують наступ противника.

Аналітики ISW зазначають, що Росія почала використовувати стратегічні резерви, зокрема підрозділи морської піхоти та мотострілецькі бригади. Їх перекидають у райони Гуляйполя, Олександрівки та Запоріжжя для посилення наступу.

Попри це, такі дії поки не дали суттєвих результатів. Українські контратаки ускладнюють плани російського командування та змушують його перекидати сили з інших напрямків.

За оцінками ISW, російські війська намагаються наростити темпи наступу, однак зіштовхуються з опором українських сил. Контратаки ЗСУ створюють додатковий тиск і змушують ворога розпорошувати ресурси.

Українське командування, своєю чергою, продовжує зміцнювати оборону та координувати дії для стримування противника на ключових ділянках фронту.

Як писали Новини.LIVE, Олександр Сирський відвідав позиції захисників на Покровському напрямку. Він залишається найгарячішою ділянкою фронту — за минулий тиждень українські військові відбили там 260 атак противника.

А також Сирський повідомив про нову тактику росіян на Донеччині. Окупанти використовують малі піхотні групи та масово застосовують дрони.