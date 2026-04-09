Україна перемагає РФ у війні дронів: Сирський розкрив статистику

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські оператори безпілотників уже чотири місяці поспіль ліквідовують більше російських військових, ніж командування Росії встигає рекрутувати. Завдяки масованому застосуванню дронів Сили оборони міцно тримають стратегічну ініціативу та стримують масштабні наступи ворога на фронті.

Про це повідомив Новини.LIVE, посилаючись на звіт Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

ЗСУ значно покращили атаки по цілях на влучність та відстань

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив результати березневої роботи українських підрозділів безпілотних систем. За його словами, саме дрони наразі забезпечують найефективніше ураження сил противника, що не дає Росії поновити широкомасштабний наступ.

Статистика свідчить, що починаючи з грудня 2025 року українські пілоти дронів щомісяця знешкоджують більше окупантів, аніж ворожа армія здатна залучити до своїх лав. Динаміка втрат серед особового складу РФ від ударів БпЛА продовжує зростати, зокрема, березневі показники перевищили лютневі на 29%

Масштаби застосування дронів на фронті сягнули позначки у понад 11 тисяч бойових завдань щодоби. Завдяки цьому в перший місяць весни українські військові уразили понад 150 тисяч верифікованих цілей, покращивши результати лютого на 50 відсотків.

Значний прорив зафіксовано у використанні засобів Middle Strike, які діють на оперативній глибині від 30 до 120 кілометрів. За місяць зафіксовано майже 350 таких дальніх ударів.

У результаті було розбито 143 російські склади та логістичні об'єкти, 52 пункти управління, а також 20 об'єктів енергетичної та нафтової інфраструктури. Сирський пояснює цей успіх синергією вітчизняних виробників БпАК, правильними організаційними рішеннями та високою майстерністю екіпажів. Синхронно з авіацією на 50% зросла й активність виконання завдань наземними роботизованими комплексами.

Російська армія також інтенсивно нарощує свої спроможності у цій сфері. За даними української розвідки, станом на початок квітня чисельність ворожих військ безпілотних систем уже становила 101 тисячу військовослужбовців.

За планами окупантів, до кінця 2026 року контингент має розширитися до 165,5 тисячі осіб. Олександр Сирський наголошує, що в умовах такого протистояння Україна не має права на зупинку і мусить діяти на випередження.

"Триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ (сил) ЗСУ. Під час наради заслухав доповіді, зокрема, щодо стану набуття спроможностей підрозділів БпС у Сухопутних військах та Силах територіальної оборони, а також щодо застосування морських безекіпажних катерів", — повідомив Сирський.

Головнокомандувач відзначив ефективність на фронті комплексної роботи 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра", яка спеціалізується на виявленні та знищенні злітно-посадкових майданчиків ворожих БпЛА.

"Промовиста цифра: позицій пілотів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому. За підсумками наради визначив завдання щодо розвитку наших безпілотних систем. Продовжуємо ламати хребет ворогу та водночас зберігати життя українським воїнам", — підсумував Головнокомандувач.

