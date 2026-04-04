Головна Новини дня Сирський: у ЗСУ посилюють навчання проти ворожих БпЛА

Сирський: у ЗСУ посилюють навчання проти ворожих БпЛА

Дата публікації: 4 квітня 2026 16:26
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У Збройних силах України посилюють підготовку військових до протидії ворожим безпілотникам. Командування змінює програми навчань, щоб підвищити ефективність бойового застосування та зменшити ризики для особового складу. Особлива увага приділяється роботі з дронами та технологічним компонентам підготовки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського у суботу, 4 квітня.

Сирський про підготовку воїнів та протидію БпЛА

Сьогодні, 4 квітня, Олександр Сирський під час робочої наради повідомив про внесення коректив у базову підготовку військових. Основний акцент зроблено на протидії ворожим безпілотникам та посиленні технологічної складової навчань.

"Війна змінюється щодня, тому ми постійно аналізуємо зворотний зв’язок від курсантів, удосконалюємо програми та матеріально-технічну базу. Окрему увагу приділяємо індивідуальній підготовці та розосередженню полігонів у більш безпечні райони", — зазначив головком.

Водночас він зазначив, що зараз 68 військових частин проводять базову загальновійськову підготовку на своїх фондах. Деякі бригади тренують новачків вже тривалий час, інші лише почали цю роботу.

Під час наради Сирський заслухав бойові підрозділи. Зокрема, свої результати продемонстрували, зокрема, 3-тя штурмова та 57-ма мотопіхотна бригади.

Сирський наголосив, що важливим є не лише кількість навчань, а якість та результативність підготовки, яку високо оцінюють міжнародні партнери.

null
Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно українські військові успішно відбили спробу наступу ворога на Покровському напрямку. Сирський наголосив, що цей сектор залишається одним із найактивніших на всьому фронті довжиною 1200 км. Під час робочої поїздки головком оцінював ситуацію та стан бойових підрозділів на передовій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 1 квітня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь від Сирського про поточну ситуацію на фронті. Глава держави наголосив, що бойові підрозділи продовжують ефективно блокувати спроби ворога просунутися. Попри складність обстановки, противник не досягає стратегічних успіхів на ключових напрямках.

ЗСУ безпілотники Олександр Сирський
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
