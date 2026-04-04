Сырский: в ВСУ усиливают учения против вражеских БпЛА

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В Вооруженных силах Украины усиливают подготовку военных к противодействию вражеским беспилотникам. Командование меняет программы учений, чтобы повысить эффективность боевого применения и уменьшить риски для личного состава. Особое внимание уделяется работе с дронами и технологическим компонентам подготовки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в субботу, 4 апреля.

Сырский о подготовке воинов и противодействии БпЛА

Сегодня, 4 апреля, Александр Сырский во время рабочего совещания сообщил о внесении корректив в базовую подготовку военных. Основной акцент сделан на противодействии вражеским беспилотникам и усилении технологической составляющей учений.

"Война меняется каждый день, поэтому мы постоянно анализируем обратную связь от курсантов, совершенствуем программы и материально-техническую базу. Особое внимание уделяем индивидуальной подготовке и рассредоточению полигонов в более безопасные районы", — отметил главком.

В то же время он отметил, что сейчас 68 во инских частей проводят базовую общевойсковую подготовку на своих фондах. Некоторые бригады тренируют новичков уже длительное время, другие только начали эту работу.

Во время совещания Сырский заслушал боевые подразделения. В частности, свои результаты продемонстрировали, в частности, 3-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады.

Сырский подчеркнул, что важно не только количество учений, а качество и результативность подготовки, которую высоко оценивают международные партнеры.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно украинские военные успешно отбили попытку наступления врага на Покровском направлении. Сырский подчеркнул, что этот сектор остается одним из самых активных на всем фронте длиной 1200 км. Во время рабочей поездки главком оценивал ситуацию и состояние боевых подразделений на передовой.

Также Новини.LIVE сообщали, что 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад от Сырского о текущей ситуации на фронте. Глава государства подчеркнул, что боевые подразделения продолжают эффективно блокировать попытки врага продвинуться. Несмотря на сложность обстановки, противник не достигает стратегических успехов на ключевых направлениях.