Украина побеждает РФ в войне дронов: Сырский раскрыл статистику

Украинские операторы беспилотников уже четыре месяца подряд ликвидируют больше российских военных, чем командование России успевает рекрутировать. Благодаря массированному применению дронов Силы обороны прочно держат стратегическую инициативу и сдерживают масштабные наступления врага на фронте.

Об этом сообщил Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

ВСУ значительно улучшили атаки по целям на точность и расстояние

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал результаты мартовской работы украинских подразделений беспилотных систем. По его словам, именно дроны сейчас обеспечивают эффективное поражение сил противника, что не дает России возобновить широкомасштабное наступление.

Статистика свидетельствует, что начиная с декабря 2025 года украинские пилоты дронов ежемесячно обезвреживают больше оккупантов, чем вражеская армия способна привлечь в свои ряды. Динамика потерь среди личного состава РФ от ударов БпЛА продолжает расти, в частности, мартовские показатели превысили февральские на 29%

Масштабы применения дронов на фронте достигли отметки в более 11 тысяч боевых задач ежесуточно. Благодаря этому в первый месяц весны украинские военные поразили более 150 тысяч верифицированных целей, улучшив результаты февраля на 50 процентов.

Значительный прорыв зафиксирован в использовании средств Middle Strike, которые действуют на оперативной глубине от 30 до 120 километров. За месяц зафиксировано почти 350 таких дальних ударов.

В результате было разбито 143 российских склада и логистических объекта, 52 пункта управления, а также 20 объектов энергетической и нефтяной инфраструктуры. Сырский объясняет этот успех синергией отечественных производителей БпАК, правильными организационными решениями и высоким мастерством экипажей. Синхронно с авиацией на 50% выросла и активность выполнения задач наземными роботизированными комплексами.

Российская армия также интенсивно наращивает свои возможности в этой сфере. По данным украинской разведки, по состоянию на начало апреля численность вражеских войск беспилотных систем уже составляла 101 тысячу военнослужащих.

По планам оккупантов, до конца 2026 года контингент должен расшириться до 165,5 тысячи человек. Александр Сырский подчеркивает, что в условиях такого противостояния Украина не имеет права на остановку и должна действовать на опережение.

"Продолжается дальнейшее развитие подразделений беспилотных систем в разных родах и видах войск (сил) ВСУ. Во время совещания заслушал доклады, в частности, о состоянии приобретения возможностей подразделений БПС в Сухопутных войсках и Силах территориальной обороны, а также по применению морских безэкипажных катеров", — сообщил Сирский.

Главнокомандующий отметил эффективность на фронте комплексной работы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра", которая специализируется на выявлении и уничтожении взлетно-посадочных площадок вражеских БПЛА.

"Красноречивая цифра: позиций пилотов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале. По итогам совещания определил задачи по развитию наших беспилотных систем. Продолжаем ломать позвоночник врагу и одновременно сохранять жизнь украинским воинам", - подытожил Главнокомандующий.

