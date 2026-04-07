Антидроновий захист та ремонт: як оновлять логістику фронту

Військовослужбовець ЗСУ в Оріхові. Фото: REUTERS/Stringer

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про екстрену розбудову та оборону дорожньої інфраструктури, що веде до передової. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що нова постанова дозволяє ремонтувати державні дороги без зайвої бюрократії і кинути всі ресурси на ділянки, які є ключовими для військової та медичної логістики України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Міноборони України.

Уряд спростив порядок ремонту доріг у прифронтовій зоні

Відтепер за ремонт та спеціальний антидроновий захист стратегічних шляхів відповідатиме Державна спеціальна служба транспорту. Відомство отримало повноваження замовляти роботи з утримання доріг безпосередньо в районах бойових дій, а також у радіусі до 40 кілометрів від лінії зіткнення чи кордонів із тимчасово окупованими територіями.

Це допоможе усунути бюрократичні перепони та оперативно латати автошляхи, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

Документ чітко визначає, які дороги потребують ремонту в першу чергу, звідки братимуть гроші на ці роботи та як органи влади мають взаємодіяти між собою. Окрему увагу приділили оборонним закупівлям, щоб процес відбудови не гальмувався через тривалі тендерні процедури. Михайло Федоров підкреслив, що такі зміни гарантують стабільну логістику та безперебійне забезпечення фронту всім необхідним.

"Це пришвидшує проведення робіт і дає змогу відбудовувати дороги там, де це критично для логістики. Швидке відновлення доріг — це стабільна логістика, своєчасна евакуація поранених та безперебійне постачання на фронт", — повідомив Михайло Федоров.

Новини.LIVE повідомляв про інновації та зміни, які пропонує Михайло Федоров. Зокрема, наприкінці березня він анонсував впровадження ШІ-технологій у військову сферу та призначив відповідних керівників.

Також в українському війську триває робота із переведення бази даних в онлайн-формат замість паперових документів. Михайло Федоров повідомляв, що прагне очистити Міністерство оборони від бюрократії та максимально спростити процес служби для військовослужбовців.