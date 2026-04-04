Федоров: для військових частин скасували 56 паперових документів

Міністр оборони України Михайло Федоров.

У Збройних силах України запроваджують масштабований цифровий облік, щоб скоротити бюрократію на всіх рівнях. Там, де система вже працює, відмовилися від ведення паперових журналів, книг і звітів. Найбільше переваг від нововведень відчують військові частини — для них скасували 56 паперових документів.

Міноборони скоротило паперовий облік для військових частин

Міністерство оборони продовжує ліквідувати зайву бюрократію та спрощувати службу для військових. Для цього оновлено низку наказів, що регламентують облік майна та документообіг.

Відтак, там, де вже працює цифровий облік військового майна, більше не потрібно вести паперові журнали, книги й звіти. Якщо інформація вже внесена у систему, її дублювання на папері заборонено.

Найбільше змін відчують військові частини — для них скасовано 56 паперових документів. Менше роботи тепер буде також:

у службах забезпечення органів військового управління — мінус 28 документів;

у підрозділах територіального забезпечення — 16;

на складах — 12;

у підрозділах — 15.

Окрім цього, спрощено конкретні процеси обліку, що пришвидшує забезпечення підрозділів:

Автоматизовано переведення майна в експлуатацію — більше не потрібно вручну змінювати категорію майна через паперові акти.

— більше не потрібно вручну змінювати категорію майна через паперові акти. Спрощено постачання товарів оборонного призначення — вони надходять до частин за накладною, а акт для оплати формується паралельно, без затримок.

— вони надходять до частин за накладною, а акт для оплати формується паралельно, без затримок. Зроблено гнучкіший облік безпілотників — компоненти можна розукомплектувати одразу і передавати підрозділам лише те, що їм потрібно, без очікування повного комплексу.

Як зазначив Федоров, результат цих змін — швидший і зручніший облік майна та більше часу військових на виконання бойових завдань.

