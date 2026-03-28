В Україні впроваджують AI у війну: Федоров призначив керівників

Міністр оборони Михайло Федоров.

В Україні активізують впровадження технологій штучного інтелекту у сфері оборони. Для цього вже запущено спеціалізований центр Defense AI Center "A1", який має скоротити шлях від бойового досвіду до створення технологічних рішень для фронту. Керівниками призначено Данило Цьвок (CEO) та Дмитро Овчаренко (CTO).

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів Міністр оборони України Михайло Федоров.

Впровадження штучного інтелекту у війну

Федоров розповів, що після запуску центру команда зосередилась на ключових напрямах — роботі з даними, побудові інфраструктури та формуванні фахової команди. За його словами, центр функціонує як повноцінна структура, що поєднує дослідження, розробку та впровадження AI-рішень для потреб війська.

"Ключовий напрям — робота з даними. Формуємо єдині підходи до їх якості, стандартизації, захисту та використання для навчання AI. Це база для точного аналізу, прогнозування і швидких рішень у бойових умовах", — зазначив міністр.

Паралельно центр розвиває низку напрямів, серед яких:

моделювання та симуляційні середовища для тестування рішень;

AI-інфраструктура для швидкого розгортання систем;

інструменти, які можна оперативно інтегрувати у підрозділах.

Також призначили керівників Defense AI Center "A1". Посаду СЕО обійняв Данило Цьвок, а СТО — Дмитро Овчаренко. Відомо, що обидва раніше працювали над державними AI-проєктами у Мінцифрі, зокрема запускали інфраструктуру та рішення на базі штучного інтелекту.

Федоров підкреслив, що Україна вже стала середовищем, де технології проходять максимально швидкий цикл — від ідеї до застосування на полі бою. Це дає змогу партнерам оперативно тестувати та масштабувати інновації разом з українськими фахівцями.

Що відомо про Данила Цьвока

Данило Цьвок — попередньо обіймав посаду Chief AI Officer Мінцифри та очільника WINWIN AI Center of Excellence. Керував запуском ключових державних AI-проєктів: Дія.AI, національної LLM та стратегії розвитку ШІ до 2030 року. Паралельно працював над оборонними AI-рішеннями та розвивав партнерства з Big Tech-компаніями.

Хто такий Дмитро Овчаренко

Дмитро Овчаренко — колишній AI CTO Мінцифри та технічний директор WINWIN AI Center of Excellence. Під його керівництвом запускали державну AI-інфраструктуру, зокрема AI Factory, а також створювали ключові AI-рішення, включно з Дія.AI.

Призначення в Міноборони

