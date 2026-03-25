Зеленський призначив Гуньковського керівником контррозвідки СБУ

Зеленський призначив Гуньковського керівником контррозвідки СБУ

Дата публікації: 25 березня 2026 16:39
Зеленський призначив Гуньковського керівником контррозвідки СБУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У середу, 25 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового керівника Департаменту контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Гуньковський.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на указ №269/2026, оприлюднений на сайті Офісу Президента України.

Кадрові зміни у керівному складі СБУ

Глава держави вирішив змінити керівний склад Служби безпеки. Зокрема, сьогодні Зеленський підписав указ про призначення нового очільника Департаменту контррозвідки.

"Призначити Гуньковського Сергія Леонідовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", — йдеться в опублікованому указі.

Зеленський призначив Сергія Гуньковського очільником контррозвідки СБУ
Указ Президента України. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що сьогодні, 25 березня, відзначають День СБУ. Закон про створення цього державного органу ВР ухвалила у 1992 році. Служба безпеки України сьогодні має важливі завдання, які надважливі для держави.

У цей день Президент Володимир Зеленський звернувся до працівників СБУ. З нагоди професійного свята він подякував їм за захист країни та протидію агресії РФ. Глава держави наголосив, що українці мають за що пишатися СБУ.

Останні призначення в Україні

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній очільник ОП Андрій Єрмак обійняв нову посаду. Зараз він працює в Національній асоціації адвокатів України. Єрмак очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України та механізмів компенсацій.

Також Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України. Посада дісталася заступнику голови СЗР Олегу Луговському.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що глава держави звільнив з посади заступника керівника Офісу президента України Ігоря Брусила. Цього ж дня новим указом його призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
