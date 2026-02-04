Зеленський призначив Луговського т.в.о. голови Служби зовнішньої розвідки — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України. Посаду обійняв заступник голови СЗР Олег Луговський.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України в середу, 4 лютого.

Тимчасовим керівником Служби зовнішньої розвідки України став генерал-майор Олег Луговський. Він працює у відомстві на керівних посадах з 2024 року. Спочатку Луговський обіймав посаду заступника голови СЗР, а у 2025 році був призначений першим заступником керівника служби.

Також Луговський входив до складу української делегації, яка брала участь у переговорах із Росією у травні 2025 року в Стамбулі.

Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот president.gov.ua

Нагадаємо, 2 січня Зеленський офіційно призначив колишнього очільника СЗР, генерал-лейтенанта Олега Іващенка, керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони. На цій посаді він замінив Кирила Буданова, який очолив Офіс президента України.

Також ми повідомляли, що міністр оборони Михайло Федоров призначив нового радника.