Зеленский назначил Луговского и.о. главы Службы внешней разведки — детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки Украины. Должность занял заместитель главы СВР Олег Луговский.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины в среду, 4 февраля.

Временным руководителем Службы внешней разведки Украины стал генерал-майор Олег Луговский. Он работает в ведомстве на руководящих должностях с 2024 года. Сначала Луговский занимал должность заместителя председателя СВР, а в 2025 году был назначен первым заместителем руководителя службы.

Также Луговский входил в состав украинской делегации, которая участвовала в переговорах с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.

Напомним, 2 января Зеленский официально назначил бывшего главу СВР, генерал-лейтенанта Олега Иващенко, руководителем Главного управления разведки Министерства обороны. На этой должности он заменил Кирилла Буданова, который возглавил Офис президента Украины.

Также мы сообщали, что министр обороны Михаил Федоров назначил нового советника.