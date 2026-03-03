Андрій Єрмак отримав нову роботу після звільнення з Офісу Президента

Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак отримав нову посаду. Наразі він працює в Національній асоціації адвокатів України.

Про це свідчить опубліковане на сайті асоціації повідомлення щодо створення чотирьох нових комітетів у вівторок, 3 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нова посада в Єрмака

Колишній керівник ОП очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

"Діяльність членів рад комітетів, у тому числі керівників, здійснюється на громадських засадах", — йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак — останні новини

Український лідер Володимир Зеленський 28 листопада підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника ОП. Новини.LIVE розповідали, чим він запамʼятався.

Напередодні у нього проводили обшуки. Єрмак заявляв, що жодних перешкод у слідчих діях немає.

Після відставки Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він наголосив, що вважає себе чесною та порядною людиною.

Згодом Зеленський наголосив, що війна та ситуація на фронті зараз важливіше, ніж призначення нового керівника ОП.