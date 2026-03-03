После ухода из ОП Ермак перешел в Национальную ассоциацию адвокатов Украины

Ермак получил новую должность в Национальной ассоциации адвокатов
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак перешел на новую работу. Сейчас он занимает должность в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Об этом свидетельствует опубликованное на сайте ассоциации сообщение о создании четырех новых комитетов во вторник, 3 марта, передает Новини.LIVE.
Новая должность у Ермака
Бывший руководитель ОП возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.
"Деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах", — говорится в сообщении.
Андрей Ермак — последние новости
Украинский лидер Владимир Зеленский 28 ноября подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя ОП. Новини.LIVE рассказывали, чем он запомнился.
Накануне у него проводили обыски. Ермак заявлял, что никаких препятствий в следственных действиях нет.
После отставки Ермак заявил, что отправляется на фронт. Он отметил, что считает себя честным и порядочным человеком.
Впоследствии Зеленский отметил, что война и ситуация на фронте сейчас важнее, чем назначение нового руководителя ОП.
