После ухода из ОП Ермак перешел в Национальную ассоциацию адвокатов Украины

Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак перешел на новую работу. Сейчас он занимает должность в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте ассоциации сообщение о создании четырех новых комитетов во вторник, 3 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Новая должность у Ермака

Бывший руководитель ОП возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

"Деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах", — говорится в сообщении.

Андрей Ермак — последние новости

Украинский лидер Владимир Зеленский 28 ноября подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя ОП. Новини.LIVE рассказывали, чем он запомнился.

Накануне у него проводили обыски. Ермак заявлял, что никаких препятствий в следственных действиях нет.

После отставки Ермак заявил, что отправляется на фронт. Он отметил, что считает себя честным и порядочным человеком.

Впоследствии Зеленский отметил, что война и ситуация на фронте сейчас важнее, чем назначение нового руководителя ОП.