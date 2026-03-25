Зеленский назначил Гуньковского руководителем контрразведки СБУ

Зеленский назначил Гуньковского руководителем контрразведки СБУ

Дата публикации 25 марта 2026 16:39
Зеленский назначил Гуньковского руководителем контрразведки СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В среду, 25 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Департамента контрразведки СБУ. Им стал Сергей Гуньковский.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на указ №269/2026, обнародованный на сайте Офиса Президента Украины.

Кадровые изменения в руководящем составе СБУ

Глава государства решил изменить руководящий состав Службы безопасности. В частности, сегодня Зеленский подписал указ о назначении нового главы Департамента контрразведки.

"Назначить Гуньковского Сергея Леонидовича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", — говорится в опубликованном указе.

Зеленський призначив Сергія Гуньковського очільником контррозвідки СБУ
Указ Президента Украины. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что сегодня, 25 марта, отмечают День СБУ. Закон о создании этого государственного органа ВР приняла в 1992 году. Служба безопасности Украины сегодня имеет важные задачи, которые сверхважные для государства.

В этот день Президент Владимир Зеленский обратился к работникам СБУ. По случаю профессионального праздника он поблагодарил их за защиту страны и противодействие агрессии РФ. Глава государства подчеркнул, что украинцам есть за что гордиться СБУ.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший глава ОП Андрей Ермак занял новую должность. Сейчас он работает в Национальной ассоциации адвокатов Украины. Ермак возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины и механизмов компенсаций.

Также Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Службы внешней разведки Украины. Должность досталась заместителю главы СВР Олегу Луговскому.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, что глава государства уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Брусило. В этот же день новым указом его назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.

Владимир Зеленский СБУ назначение
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
