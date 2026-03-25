Главная Новости дня День СБУ: история создания и современные задачи структуры

День СБУ: история создания и современные задачи структуры

Дата публикации 25 марта 2026 07:30
Боец Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

В среду, 25 марта, отмечают День Службы безопасности Украины. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины", которым был создан государственный орган специального назначения для защиты национальной безопасности. Позже, в 2001 году, этот праздник официально был утвержден указом президента Украины №193/2001.

Новини.LIVE рассказывает об истории праздника и вкладе СБУ в борьбу с российскими оккупантами.

История Службы безопасности Украины

С первых лет независимости Украины СБУ начала выполнять задачи по сохранению конституционного строя, охраны суверенитета и территориальной целостности государства.

В течение этого периода СБУ неоднократно проходила этапы реформирования. В 2000-х годах служба избавилась от несвойственных функций, сосредоточив внимание на контрразведке, борьбе с терроризмом и защите государственной тайны.

После 2014 года, в условиях гибридной войны и аннексии Крыма, служба модернизировалась еще больше: были внедрены современные методы противодействия диверсиям и кибератакам, усилена защита критически важной инфраструктуры и информационного пространства государства.

Спецназовцы "Альфа" СБУ. Фото: СБУ

Сегодня продолжается трансформация СБУ в современную контрразведывательную службу европейского образца, что предусматривает повышение эффективности работы, усиление парламентского контроля и ликвидацию несвойственных функций.

Задачи и деятельность СБУ

СБУ выполняет широкий спектр задач:

  • контрразведывательную деятельность;
  • противодействие иностранному влиянию на государственные процессы, борьбу с терроризмом и экстремизмом;
  • предотвращение организованной преступности;
  • защита государственной тайны, кибербезопасность и охрана критически важной инфраструктуры.

Особое значение уделяется защите информационного пространства, борьбе с дезинформацией и пропагандой, которые могут угрожать национальной безопасности.

Служба также известна многочисленными спецоперациями, которые помогают предотвращать теракты, разоблачать шпионские сети и нейтрализовать организованную преступность.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Среди достижений — выявление агентурных сетей иностранных спецслужб, блокирование диверсий на важных объектах и противодействие киберугрозам. Эти действия направлены на безопасность граждан и стабильность государства, особенно в период полномасштабной войны с 2022 года.

В условиях войны СБУ активно разрабатывает современные военные технологии. Достижения включают надводные дроны Sea Baby и "Мамай", дроны большой дальности, а также специализированное снайперское оружие. В частности, винтовка "Властелин горизонта" установила мировой рекорд дальности снайперского выстрела — 3,8 км.

Временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины с 5 января 2026 года является Евгений Хмара.

Недавние операции СБУ

12 марта Служба безопасности Украины атаковала один из крупнейших нефтяных узлов на юге РФ — нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае.

2 марта под удар СБУ попал фрегат "Адмирал Эссен", который атаковал Украину "Калибрами". Корабль получил значительные повреждения.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
