Главная Новости дня Этой ночью в РФ были взрывы: атакованы промышленные объекты и НПЗ

Дата публикации 21 марта 2026 11:25
Взрыв в России 21 марта. Фото: росСМИ

В ночь на 21 марта в России раздавались мощные взрывы. По предварительной информации, под атакой были промышленные объекты и нефтеперерабатывающий завод. В частности, громко было в Уфе, Саратове и Тольятти.

Об этом сообщают в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в России 21 марта

В результате атаки в Саратове частично исчез свет. Кроме того, могла загореться нефтеперерабатывающая инфраструктура. А в Тольятти произошел пожар на предприятии "Тольяттиазот". Сообщается, что в Уфе, вероятно, работали средства радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны России заявили об "атаке украинских дронов на территорию РФ и оккупированный Крым". В ведомстве утверждают о якобы сбитии 283 дронов.

Также взрывы раздавались во временно захваченном Симферополе и его окрестностях, а также сообщали о пожаре возле Таврической ТЭС.

Недавно исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко сообщил, что за последние шесть месяцев воины Сил обороны и безопасности сократили на 30% количество российских систем ПВО С-400.

А 20 марта украинские воины уничтожили дроном вертолет Ка-52 и экипаж в Донецкой области.

Кроме того, на фронте существенно возросла глубина поражения украинскими дронами по противнику.

война пожар взрыв Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
