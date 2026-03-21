Цієї ночі у РФ лунали вибухи: атаковані промислові обʼєкти і НПЗ

Вибух у Росії 21 березня. Фото: росЗМІ

У ніч проти 21 березня у Росії лунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, під атакою були промислові обʼєкти та нафтопереробний завод. Зокрема, гучно було в Уфі, Саратові та Тольятті.

Про це повідомляють у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Внаслідок атаки у Саратові частково зникло світло. Крім того, могла загорітися нафтопереробна інфраструктура. А у Тольятті сталася пожежа на підприємстві "Тольяттіазот". Повідомляється, що в Уфі, ймовірно, працювали засоби радіоелектронної боротьби.

У Міноборони Росії заявили про "атаку українських дронів на територію РФ та окупований Крим". У відомстві стверджують про нібито збиття 283 дронів.

Також вибухи лунали у тимчасово захопленому Сімферополі та його околицях, а також повідомляли про пожежу біля Таврійської ТЕС.

Нещодавно виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко повідомив, що за останні шість місяців воїни Сил оборони і безпеки скоротили на 30% кількість російських систем ППО С-400.

А 20 березня українські воїни знищили дроном гелікоптер Ка-52 та екіпаж в Донецькій області.

Крім того, на фронті суттєво зросла глибина ураження українськими дронами по противнику.