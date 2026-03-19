ЗСУ уразили склади боєприпасів та живу силу ворога

ЗСУ уразили склади боєприпасів та живу силу ворога

Дата публікації: 19 березня 2026 15:21
Українські військові завдають ударів по позиціях росіян. Фото: Facebook/17otbr

Українські військові завдали ударів по складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Крім того, уражено райони зосередження живої сили ворога на тимчасово окупованих територіях.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ у четвер, 19 березня.

Читайте також:

Удари по об'єктах РФ

Як зазначили у Генштабі, для зниження наступального потенціалу РФ у ніч проти 19 березня українські військові завдали уражень по об'єктах військової логістики ворога. Крім того, під атаками опинилася жива сила противника.

У Донецьку, Ялті Донецької області та населеному пункті Каланчак успішно уразили склади боєприпасів. Також зафіксовано удар по складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Українські Сили оборони атакували й склад пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького на Херсонщині. Крім того, ЗСУ уразили райони зосередження живої сили противника поблизу Ялти на Донеччині та населеного пункту Овражки у Криму.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ уразили оборонні заводи в тилу росіян. Атакували авіабудівний завод "Авіастар" у районі Ульяновська та об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області.

Крім того, виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що Сили оборони і безпеки скоротили кількість російських систем ППО С-400 на 25-30%. Це результат роботи лише за останні пів року.

обстріли Генштаб ЗСУ війна в Україні
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
