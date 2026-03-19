Україна
ВСУ поразили склады боеприпасов и живую силу врага

ВСУ поразили склады боеприпасов и живую силу врага

Дата публикации 19 марта 2026 15:21
ВСУ поразили склады боеприпасов и живую силу врага
Украинские военные наносят удары по позициям россиян. Фото: Facebook/17otbr

Украинские военные нанесли удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы врага на временно оккупированных территориях.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в четверг, 19 марта.

Удары по объектам РФ

Как отметили в Генштабе, для снижения наступательного потенциала РФ в ночь на 19 марта украинские военные нанесли поражения по объектам военной логистики врага. Кроме того, под атаками оказалась живая сила противника.

В Донецке, Ялте Донецкой области и населенном пункте Каланчак успешно поразили склады боеприпасов. Также зафиксирован удар по складу материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Украинские Силы обороны атаковали и склад горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого на Херсонщине. Кроме того, ВСУ поразили районы сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты в Донецкой области и населенного пункта Овражки в Крыму.

Ранее мы писали о том, что ВСУ поразили оборонные заводы в тылу россиян. Атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в районе Ульяновска и объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области.

Кроме того, исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил, что Силы обороны и безопасности сократили количество российских систем ПВО С-400 на 25-30%. Это результат работы только за последние полгода.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
