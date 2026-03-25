День СБУ: історія створення та сучасні завдання структури

Боєць Служби безпеки України. Фото: СБУ

У середу, 25 березня, відзначають День Служби безпеки України. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Службу безпеки України", яким було створено державний орган спеціального призначення для захисту національної безпеки. Пізніше, у 2001 році, це свято офіційно було затверджено указом президента України №193/2001.

Читайте також:

Історія Служби безпеки України

Із перших років незалежності України СБУ почала виконувати завдання зі збереження конституційного ладу, охорони суверенітету та територіальної цілісності держави.

Протягом цього періоду СБУ неодноразово проходила етапи реформування. У 2000-х роках служба позбулася невластивих функцій, зосередивши увагу на контррозвідці, боротьбі з тероризмом і захисті державної таємниці.

Після 2014 року, в умовах гібридної війни та анексії Криму, служба модернізувалася ще більше: були впроваджені сучасні методи протидії диверсіям і кібератакам, посилено захист критично важливої інфраструктури та інформаційного простору держави.

Спецпризначенці "Альфа" СБУ. Фото: СБУ

Сьогодні триває трансформація СБУ у сучасну контррозвідувальну службу європейського зразка, що передбачає підвищення ефективності роботи, посилення парламентського контролю та ліквідацію невластивих функцій.

Завдання та діяльність СБУ

СБУ виконує широкий спектр завдань:

контррозвідувальну діяльність;

протидію іноземному впливу на державні процеси, боротьбу з тероризмом і екстремізмом;

запобігання організованій злочинності;

захист державної таємниці, кібербезпека та охорону критично важливої інфраструктури.

Особливе значення приділяється захисту інформаційного простору, боротьбі з дезінформацією та пропагандою, що можуть загрожувати національній безпеці.

Служба також відома численними спецопераціями, які допомагають запобігати терактам, викривати шпигунські мережі та нейтралізувати організовану злочинність.

Військова контррозвідка Служби безпеки України. Фото: СБУ

Серед досягнень — виявлення агентурних мереж іноземних спецслужб, блокування диверсій на важливих об’єктах та протидія кіберзагрозам. Ці дії спрямовані на безпеку громадян і стабільність держави, особливо у період повномасштабної війни з 2022 року.

В умовах війни СБУ активно розробляє сучасні військові технології. Досягнення включають надводні дрони Sea Baby та "Мамай", дрони великої дальності, а також спеціалізовану снайперську зброю. Зокрема, гвинтівка "Володар обрію" встановила світовий рекорд дальності снайперського пострілу — 3,8 км.

Тимчасово виконуючим обов’язки очільника Служби безпеки України з 5 січня 2026 року є Євген Хмара.

Нещодавні операції СБУ

12 березня Служба безпеки України атакувала один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ — нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї.

2 березня під удар СБУ потрапив фрегат "Адмірал Ессен", який атакував Україну "Калібрами". Корабель отримав значні пошкодження.