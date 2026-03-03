Зеленский подписал указ о назначении Игоря Брусили послом в Италии

Зеленский назначил посла Украины в Италии — кто им стал
Игорь Брусил уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ №216/2026 президент Владимир Зеленский подписал во вторник, 3 марта.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.
Какие указы подписал Зеленский
"Уволить Брусила Игоря Николаевича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", — говорится в документе.
В этот же день указом №217/2026 Зеленский назначил Брусило Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.
"Назначить Брусило Игоря Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике", — говорится в документе.
Что известно об Игоре Брусило
Свою профессиональную деятельность в Администрации президента Брусило начал в 2002 году на должности главного консультанта.
С 2005-го работал в Аппарате Верховной Рады. С 2007 года был секретарем украинского диппредставительства в Италии.
17 марта 2021 года он стал заместителем руководителя ОП. Главной его задачей было обеспечение работы Службы госпротокола во время международных визитов Зеленского.
Какие еще кадровые изменения анонсировал президент
Недавно Зеленский заявил о кадровых изменениях в дипломатии. В частности, МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе.
Также кадровые изменения ожидаются в Воздушных силах. Основная цель — усилить противодействие российским дронам.
