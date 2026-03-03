Видео
Зеленский назначил посла Украины в Италии — кто им стал

Зеленский назначил посла Украины в Италии — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 15:27
Зеленский подписал указ о назначении Игоря Брусили послом в Италии
Игорь Брусило. Фото: пресс-служба ОП

Игорь Брусил уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ №216/2026 президент Владимир Зеленский подписал во вторник, 3 марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

Какие указы подписал Зеленский

"Уволить Брусила Игоря Николаевича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", — говорится в документе.

указ Брусила
Указ Зеленского об увольнении Брусило. Фото: скриншот

В этот же день указом №217/2026 Зеленский назначил Брусило Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.

"Назначить Брусило Игоря Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике", — говорится в документе.

указ
Указ президента о назначении Брусило послом. Фото: скриншот

Что известно об Игоре Брусило

Свою профессиональную деятельность в Администрации президента Брусило начал в 2002 году на должности главного консультанта.

С 2005-го работал в Аппарате Верховной Рады. С 2007 года был секретарем украинского диппредставительства в Италии.

17 марта 2021 года он стал заместителем руководителя ОП. Главной его задачей было обеспечение работы Службы госпротокола во время международных визитов Зеленского.

Какие еще кадровые изменения анонсировал президент

Недавно Зеленский заявил о кадровых изменениях в дипломатии. В частности, МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе.

Также кадровые изменения ожидаются в Воздушных силах. Основная цель — усилить противодействие российским дронам.

Владимир Зеленский Италия посол указ война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
