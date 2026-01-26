Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в Грузии. Им стал Михаил Бродович.

Об этом говорится на сайте президента.

Реклама

Читайте также:

Кто стал новым послом Украины в Грузии

В публикации указано, что Зеленский подписал указ, назначив Бродовича Михаила Франковича "чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии".

Указ президента Украины о назначении посла в Грузии. Фото: скриншот с сайта ОП

Отметим, что должность посла в Грузии оставалась вакантной с 2022 года, когда свою дипломатическую миссию завершил Игорь Долгов. Поэтому еще с тех пор Украина была представлена в Грузии только на уровне временно поверенных, которых за почти 4 года было уже пятеро. В последнее время, с 2025 года, должность временно поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.

Что касается Михаила Бродского, он родился в 1957 году и работает в МИД Украины с 1996 года. За время своей карьеры он занимал должность консула в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, возглавлял Генеральное консульство Украины в Кракове, а в период с 2015 по 2022 год работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский обновил состав СНБО. Согласно указу, в него вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Кроме того, около недели назад Зеленский назначил бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова внештатным советником. В частности, он занимается вопросами инфраструктуры и взаимодействия с общинами.