Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии

Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 23:37
Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в Грузии. Им стал Михаил Бродович.

Об этом говорится на сайте президента.

Реклама
Читайте также:

Кто стал новым послом Украины в Грузии

В публикации указано, что Зеленский подписал указ, назначив Бродовича Михаила Франковича "чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии".

Зеленський призначив за 4 роки посла України у Грузії - ним став Михайло Бродович
Указ президента Украины о назначении посла в Грузии. Фото: скриншот с сайта ОП

Отметим, что должность посла в Грузии оставалась вакантной с 2022 года, когда свою дипломатическую миссию завершил Игорь Долгов. Поэтому еще с тех пор Украина была представлена в Грузии только на уровне временно поверенных, которых за почти 4 года было уже пятеро. В последнее время, с 2025 года, должность временно поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.

Что касается Михаила Бродского, он родился в 1957 году и работает в МИД Украины с 1996 года. За время своей карьеры он занимал должность консула в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, возглавлял Генеральное консульство Украины в Кракове, а в период с 2015 по 2022 год работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский обновил состав СНБО. Согласно указу, в него вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Кроме того, около недели назад Зеленский назначил бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова внештатным советником. В частности, он занимается вопросами инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Владимир Зеленский посол Грузия Украина политики указ
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации