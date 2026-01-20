Кубраков стал внештатным советником Зеленского — указ

Владимир Зеленский и Александр Кубраков. Фото: Кубраков/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова внештатным советником. Он будет заниматься вопросами инфраструктуры и взаимодействия с громадами.

Об этом говорится в указе Зеленского №66/2026 от 20 января, обнародованном на сайте Офиса президента Украины.

Итак, Зеленский издал указ о назначении Кубракова советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами.

"Назначить Кубракова Александра Николаевича советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата)", — говорится в указе Зеленского.

Напомним, что в 2021-2022 годах Александр Кубраков занимал должность министра инфраструктуры, а затем возглавил объединенное Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры. В мае 2024 года Верховная Рада отправила его в отставку с должности вице-премьера.

После увольнения Кубраков почти не появлялся в публичном пространстве. Летом 2024 года вместе с частью команды министерства он основал аналитический центр We Build Ukraine, который работает над экономической стратегией развития страны во время войны и после ее завершения.

В январе 2025 года экс-министр стал советником бывшего министра обороны Рустема Умерова на общественных началах.

Напомним, что 16 января этого года президент Владимир Зеленский провел с Кубраковым встречу, во время которой стороны обсуждали чрезвычайную ситуацию в энергетике и развитие инфраструктуры Украины.

А в июле 2025 года работники ГБР приходили с обысками к Александру Кубракову.