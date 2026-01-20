Володимир Зеленський та Олександр Кубраков. Фото: Кубраков/Facebook

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова позаштатним радником. Він займатиметься питаннями інфраструктури та взаємодії з громадами.

Про це йдеться в указі Зеленського №66/2026 від 20 січня, оприлюдненому на сайті Офісу президента України.

Реклама

Читайте також:

Кубраков став позаштатним радником Зеленського — указ

Отже, Зеленський видав указ про призначення Кубракова радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

"Призначити Кубракова Олександра Миколайовича радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)", — йдеться в указі Зеленського.

Нагадаємо, що у 2021–2022 роках Олександр Кубраков обіймав посаду міністра інфраструктури, а згодом очолив об’єднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. У травні 2024 року Верховна Рада відправила його у відставку з посади віцепрем’єра.

Після звільнення Кубраков майже не з’являвся в публічному просторі. Влітку 2024 року разом із частиною команди міністерства він заснував аналітичний центр We Build Ukraine, який працює над економічною стратегією розвитку країни під час війни та після її завершення.

У січні 2025 року ексміністр став радником колишнього міністра оборони Рустема Умєрова на громадських засадах.

Скриншот указу Зеленського/сайт ОПУ

Нагадаємо, що 16 січня цього року президент Володимир Зеленський провів із Кубраковим зустріч, під час якої сторони обговорювали надзвичайну ситуацію в енергетиці та розвиток інфраструктури України.

А у липні 2025 року працівники ДБР приходили з обшуками до Олександра Кубракова.