Кубраков стане радником Умєрова — у МО назвали мету

Олександр Кубраков. Фото: РБК-Україна

Міністр оборони України Рустем Умєров у вівторок, 7 січня, призначив радника на громадських засадах. Ним став колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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Умєров вважає, що досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим.

На його думку, це допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у ЗСУ. Відомо, що Кубраков працюватиме на громадських засадах.



"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", — зазначив голова Міноборони.

Скриншот допису МО

Раніше Умєров анонсував проведення комплексного аналізу діяльності командування Сухопутних військ ЗСУ.

А наприкінці грудня міністр оборони підписав наказ про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.