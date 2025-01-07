Кубраков стане радником Умєрова — у МО назвали мету

Умєров призначив Кубракова на посаду свого радника
Міністр оборони України Рустем Умєров у вівторок, 7 січня, призначив радника на громадських засадах. Ним став колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.
Призначення Кубракова
Умєров вважає, що досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим.
На його думку, це допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у ЗСУ. Відомо, що Кубраков працюватиме на громадських засадах.
"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", — зазначив голова Міноборони.
Раніше Умєров анонсував проведення комплексного аналізу діяльності командування Сухопутних військ ЗСУ.
А наприкінці грудня міністр оборони підписав наказ про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.
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