Кубраков станет советником Умерова - в МО назвали цель

Александр Кубраков. Фото: РБК-Украина

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 7 января, назначил советника на общественных началах. Им стал бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Назначение Кубракова

Умеров считает, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным.

По его мнению, это поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в ВСУ. Известно, что Кубраков будет работать на общественных началах.

"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", — отметил глава Минобороны.

Скриншот поста МО

Ранее Умеров анонсировал проведение комплексного анализа деятельности командования Сухопутных войск ВСУ.

А в конце декабря министр обороны подписал приказ об увольнении Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск.