Кубраков станет советником Умерова - в МО назвали цель

Умеров назначил Кубракова на должность своего советника
Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 7 января, назначил советника на общественных началах. Им стал бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.
Назначение Кубракова
Умеров считает, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным.
По его мнению, это поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в ВСУ. Известно, что Кубраков будет работать на общественных началах.
"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", — отметил глава Минобороны.
Ранее Умеров анонсировал проведение комплексного анализа деятельности командования Сухопутных войск ВСУ.
А в конце декабря министр обороны подписал приказ об увольнении Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск.
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