Павла Ткачук звільнили з посади - що відомо

Генерал-лейтенант Павло Ткачук. Фото: Павло Ткачук / Facebook

Начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнили з посади. Наказ підписав міністр оборони України Рустем Умєров підписав про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.

Про це стало відомо із заяви Міністерства оборони України у середу, 18 грудня.

Читайте також:

Допис Міністерства оборони України. Фото: скриншот

Чому звільнили Павла Ткачука

Рішення було прийняте після аудиту Головної інспекції Міністерства оборони, який виявив численні порушення в роботі академії. Про результати перевірки Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Львова. За підсумками доповіді, глава держави доручив негайно виправити ситуацію.

Наказ про звільнення Павла Ткачука підписано сьогодні, у середу, 18 грудня 2024 року.

Що відомо про Павла Ткачука

Він очолював Національну академію сухопутних військ з 2002 року.

У 2010 році був депутатом Львівської міськради від "Партії регіонів", але в 2013 році став позафракційним.

У 2020 році був обраний до Львівської обласної ради від партії "Слуга народу".

Раніше в академії повідомляли про порушення. Зокрема, у травні 2024 року один з курсантів заявив, що йому погрожували відправкою "на нуль" за розголошення ситуації, яка склалася у Національній академії сухопутних військ.

Нагадаємо, влітку стало відомо, як викладачі Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спілкувалися зі своїми студентами. З'явився відеозапис, де чітко чутно, як вони застосовують ненормативну лексику та погрожують курсантам.