Павла Ткачука уволили с должности - что известно

Генерал-лейтенант Павел Ткачук Фото: Павел Ткачук / Facebook

Начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности. Приказ подписал министр обороны Украины Рустем Умеров подписал об уходе Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск.

Об этом стало известно из заявления Министерства обороны Украины в среду, 18 декабря.

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Сообщение Министерства обороны Украины. Фото: скриншот

Почему уволили Павла Ткачука

Решение было принято после аудита Главной инспекции Министерства обороны, выявившего многочисленные нарушения в работе академии. О результатах проверки Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита во Львов. По итогам доклада глава государства поручил немедленно исправить ситуацию.

Приказ об увольнении Павла Ткачука подписан сегодня, в среду, 18 декабря 2024 года.

Что известно о Павле Ткачуке

Он возглавлял Национальную академию сухопутных войск с 2002 года.

В 2010 году был депутатом Львовского горсовета от Партии регионов, но в 2013 году стал внефракционным.

В 2020 году был избран во Львовский областной совет от партии "Слуга народа".

Ранее в академии сообщали о нарушениях. В частности, в мае 2024 года один из курсантов заявил, что ему угрожали отправкой "на ноль" за разглашение ситуации, сложившейся в Национальной академии сухопутных войск.

Напомним, летом стало известно, как преподаватели Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного общались со своими студентами. Появилась видеозапись, где четко слышно, как они используют ненормативную лексику и угрожают курсантам.