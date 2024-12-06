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Павла Ткачука звільнять з академії сухопутних військ — подробиці

6 грудня 2024 13:42
Анастасія Постоєнко - Редактор
Павло Ткачук буде звільнений з Національної академії сухопутних військ
Генерал-лейтенант Павло Ткачук. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбудуться кадрові зміни — там звільнять з посади начальника генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Таке рішення прийняли на тлі скандалу щодо неправомірності його дій стосовно курсантів.

Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, передає нардепка Юлія Яцик.

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Павло Ткачук скандал
Заява Юлії Яцик. Фото: скриншот

"Щойно на засіданні Верховної Ради України перший заступник Міністра оборони України І.Ю.Гаврилюк повідомив, що за фактами, виявленими ТСК, готуються матеріали для наказу про звільнення одіозного генерала П.П.Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ України", — повідомила Юлія Яцик. 

Своєю чергою Іван Гаврилюк заявив, що ТСК виявила факти за якими готуються матеріали для відповідного наказу про звільнення Ткачука і це відбудеться у "найкоротший час". 

Скандал стосовно Павла Ткачука та академії сухопутних військ

Зазначимо, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові масово скаржилися на булінг, цькування та приниження у навчальному закладі. Крім того, там були відсутні необхідні ліки у медпункті, курсантів годували продуктами низької якості та вимагали в них гроші на купівлю господарських засобів, принтеру, тощо. 

Крім того, курсантам не дозволяли брати законні звільнення. Їм дозволяли зробити це у випадку, якщо за ними приїде до академії дружина чи батьки. Про це нардепка Юлія Яцик писала у березні 2024 року.

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Заява Юлії Яцик у березні. Фото: скриншот

"До ТСК надійшла колективна скарга від курсантів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. Скарга стосувалась надання звільнень курсантам виключно у разі, якщо за ним приїжджають батьки або дружина. Як на мене, абсурдною є ситуація, коли 30-річного офіцера забирає на вихідний мама. Згодом, до ТСК приїхав один з авторів скарги — Олександр Володимирович П., який розповів про зворотню сторону "ідеальної картинки" зразкової академії", — писала Яцик у березні.

Тоді ж, у березні, Сухопутні війська відреагували на звинувачення та пообіцяли влаштувати перевірку у Національній академії. 

У травні 2024 року один з курсантів заявив, що йому погрожували відправкою "на нуль" за розголошення ситуації, яка склалася у Національній академії сухопутних військ. 

Нагадаємо, влітку стало відомо, як викладачі Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спілкувалися зі своїми студентами. З'явився відеозапис, де чітко чутно, як вони застосовують ненормативну лексику та погрожують курсантам. 

Міноборони скандал ЗСУ звільнення Національна академія сухопутних військ Павло Ткачук

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