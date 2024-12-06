Павел Ткачук будет уволен из Национальной академии сухопутных войск

Генерал-лейтенант Павел Ткачук. Фото: УНИАН

В Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного произойдут кадровые изменения — там уволят с должности начальника генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Такое решение приняли на фоне скандала по поводу неправомерности его действий в отношении курсантов.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает нардепка Юлия Яцик.

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Заявление Юлии Яцик. Фото: скриншот

"Только что на заседании Верховной Рады Украины первый заместитель Министра обороны Украины И.Ю.Гаврилюк сообщил, что по фактам, выявленным ВСК, готовятся материалы для приказа об увольнении одиозного генерала П.П.Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск Украины" , — сообщила Юлия Яцик.

В свою очередь Иван Гаврилюк заявил, что ВСК обнаружила факты, по которым готовятся материалы для соответствующего приказа об освобождении Ткачука и это произойдет в "кратчайшее время".

Скандал по отношению к Павлу Ткачуку и академии сухопутных войск

Отметим, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове массово жаловались на буллинг, травлю и унижение в учебном заведении. Кроме того, там отсутствовали необходимые лекарства в медпункте, курсантов кормили продуктами низкого качества и требовали у них деньги на покупку хозяйственных средств, принтера и т.д.

Кроме того, курсантам не разрешали принимать законные увольнения. Им разрешали это сделать в случае, если за ними приедет в академию жена или родители. Об этом нардепка Юлия Яцик писала в марте 2024 года.

Заявление Юлии Яцик в марте. Фото: скриншот

"В ВСК поступила коллективная жалоба от курсантов Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного. Жалоба касалась предоставления увольнений курсантам исключительно в случае, если за ним приезжают родители или жена. Как по мне, абсурдной является ситуация, когда 30-летнего офицера забирает на выходной мама. Впоследствии, в ВСК приехал один из авторов жалобы — Александр Владимирович П., который рассказал об обратной стороне "идеальной картинки" образцовой академии", — писала Яцык в марте.

Тогда же в марте Сухопутные войска отреагировали на обвинения и пообещали устроить проверку в Национальной академии.

В мае 2024 года один из курсантов заявил, что ему угрожали отправкой "на ноль" за разглашение ситуации, сложившейся в Национальной академии сухопутных войск.

Напомним, летом стало известно, как преподаватели Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного общались со своими студентами. Появилась видеозапись, где четко слышно, как они используют ненормативную лексику и угрожают курсантам.