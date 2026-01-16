Зеленський провів зустріч із Кубраковим — про що говорили

Володимир Зеленський та Олександр Кубраков. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У пʼятницю, 16 січня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Вони обговорили ключові питання розвитку держави.

Про це український лідер написав у Telegram.

Пост зеленського. Фото: скриншот

Зустріч Зеленського із Кубраковим

Під час зустрічі лідери підкреслили важливість командної роботи та ефективної співпраці для досягнення спільних результатів.

Особливу увагу приділили надзвичайній енергетичній ситуації в українських містах та громадах, а також перспективам співпраці з міжнародними партнерами задля посилення стійкості та розвитку інфраструктури країни. Президент зазначив, що наразі готуються до реалізації низка важливих ініціатив, спрямованих на зміцнення інфраструктурного потенціалу України.

"Є речі, які готуємося реалізувати. Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що до цього сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч з чеським лідером Петром Павелом під час його візиту у Київ.

А вчора український лідер провів розмову із Генсеком НАТО Марком Рютте та обговорив питання посилення ППО та обстрілів енергетики.