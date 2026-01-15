Зеленський обговорив питання ситуацію в Україні з Генсеком НАТО — деталі

Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО — що обговорили
Дата публікації: 15 січня 2026 20:38
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
У четвер, 15 січня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про посилення ППО та обстріли енергетики.
Про що говорили Зеленський з Рютте
Як зазначив глава держави, він обговорив з Рютте обстріли енергетики. Зокрема, сьогоднішній удар енергетичному об'єкту в Харкові. Крім того, йшлося про зміцнення ППО.
"Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", — наголосив Зеленський.
Новина доповнюється...
