Зеленський обговорив питання ситуацію в Україні з Генсеком НАТО — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У четвер, 15 січня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про посилення ППО та обстріли енергетики.

Про що говорили Зеленський з Рютте

Як зазначив глава держави, він обговорив з Рютте обстріли енергетики. Зокрема, сьогоднішній удар енергетичному об'єкту в Харкові. Крім того, йшлося про зміцнення ППО.

Реклама

Читайте також:

"Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", — наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...