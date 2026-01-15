Відео
Головна Новини дня Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО — що обговорили

Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 20:38
Зеленський обговорив питання ситуацію в Україні з Генсеком НАТО — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У четвер, 15 січня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про посилення ППО та обстріли енергетики.

Про що говорили Зеленський з Рютте

Як зазначив глава держави, він обговорив з Рютте обстріли енергетики. Зокрема, сьогоднішній удар енергетичному об'єкту в Харкові. Крім того, йшлося про зміцнення ППО.

Читайте також:

"Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", — наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
