Зеленский обсудил вопросы ситуацию в Украине с Генсеком НАТО — детали

В четверг, 15 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь шла об усилении ПВО и обстрелах энергетики.

О чем говорили Зеленский с Рютте

Как отметил глава государства, он обсудил с Рютте обстрелы энергетики. В частности, сегодняшний удар по энергетическому объекту в Харькове. Кроме того, речь шла об укреплении ПВО.

"Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится", — подчеркнул Зеленский.

