Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО — что обсудили

Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:38
Зеленский обсудил вопросы ситуацию в Украине с Генсеком НАТО — детали
Срочная новость

В четверг, 15 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь шла об усилении ПВО и обстрелах энергетики.

О чем говорили Зеленский с Рютте

Как отметил глава государства, он обсудил с Рютте обстрелы энергетики. В частности, сегодняшний удар по энергетическому объекту в Харькове. Кроме того, речь шла об укреплении ПВО.

"Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится", — подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
