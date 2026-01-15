Зеленский обсудил вопросы ситуацию в Украине с Генсеком НАТО — детали

Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО — что обсудили
Дата публикации 15 января 2026 20:38
В четверг, 15 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь шла об усилении ПВО и обстрелах энергетики.
О чем говорили Зеленский с Рютте
Как отметил глава государства, он обсудил с Рютте обстрелы энергетики. В частности, сегодняшний удар по энергетическому объекту в Харькове. Кроме того, речь шла об укреплении ПВО.
"Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится", — подчеркнул Зеленский.
Новость дополняется...
